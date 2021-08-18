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Дети собирали макулатуру - к ним пришла милиция

18.08.2021 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УВД Гомельского облисполкома сообщает о таком случае: дети собирали макулатуру — а к ним потом пришли из инспекции по делам несовершеннолетних. Криминал?

Не так давно на одном из гомельских пабликов появилось видео, где несколько мальчишек копаются в мусорных баках и что-то в них ищут. Имевшаяся под видеозаписью информация объясняла зрителям, что дети предположительно собирают бутылки, чтобы их сдать, а сам факт происходил в 59-м микрорайоне, известном в народе как «Шведская горка».


В дело решила вмешаться милиция: герои видеосюжета могли рыться в баках с мусором из-за сложной жизненной ситуации и семейного неблагополучия.

Вскоре ребят «вычислили»: ими оказались мальчики 7-10 лет. Воспитываются ребята в обычных семьях, от голода не страдают, и то, что ими интересуются сотрудники милиции, для них (и особенно их родителей) стало большой неожиданностью.

Оказалось, что один из мальчишек захотел заработать денег на подарок маме ко дню рождения. Для этого мальчик попросил друзей помочь ему собрать картон, который ребята дружно искали в мусорных баках. 

Собранную макулатуру дети попытались сдать в пункт заготовки вторсырья. Но получить деньги им не удалась: картон у них не приняли, так как с ребятами не было никого из взрослых.

Сотрудники ИДН считают, что наказывать детей за такое не надо. Ведь ничего противозаконного они не совершили. Но обратить энергию ребят в более безопасное русло стоит, ведь мусорные баки ‑ не место для несовершеннолетних.
 
 
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УВД Гомельского облисполкома сообщает о таком случае: дети собирали макулатуру — а к ним потом пришли из инспекции по делам несовершеннолетних. Криминал?
 
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