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Погода в СНГ: осень идет на северо-запад России, в Армении готовятся к дождю и граду

18.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Север и северо-запад России практически сдались осени. Там похолодало и вовсю идут дожди. Готовится принять ненастье и Москва. Пока в российской столице жаркие плюс 29, но в конце дня начнутся ливень и гроза. О погоде в других городах Содружества – корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Жара в Казахстане не дает слабину. На западе и востоке очень сильный зной до плюс 41 градуса. Уровень пожарной опасности чрезвычайный. В Алматы днем до плюс 25 и ни капли дождя. Осадки в комплекте с грозами лишь в горных районах северо и юго-востока страны. Там из-за аномально высокой для августа температуры и повышенной влажности вновь активизировались клещи. Разносчики энцефалита и болезни Лайма атакуют своих жертв не только в лесах, но и в городе. Опасны не только для человека, но и для домашних животных. Сотрудники санэпидемконтроля призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Перед прогулкой обязательно обрабатывать все репеллентом, а после – тщательно осмотреть себя и питомца.

Беларусь

Из-за гроз в Беларуси действует оранжевый уровень опасности. Ночью на востоке страны они сопровождались ливнями и шквалистым ветром. Пасмурная погода сохранится и днем. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

Умеренная температура и осадки – то, что нужно для налива зерна кукурузы. В этом году под культуру отвели больше площадей. Но из-за аномальной жары в июле в некоторых областях почве не хватало влаги и растения засыхали. Под угрозой оказались десятки гектаров посевов.

Армения

В Армении температура воздуха немного за 30. В прогнозе – кратковременные дожди и грозы. Но больше опасений вызывает град, который обрушится на некоторые районы. Фермеры опасаются за урожай: в разгаре сбор арбузов, персиков и других плодов. Защитить сельскохозяйственные культуры от осадков помогут противоградовые установки. Они есть, практически, во всех сельских общинах. Сейчас аграрии проверяют оборудование, насколько оно готово противостоять стихии.



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О погоде в других городах Содружества – корреспонденты «МИР 24».
 
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