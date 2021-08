Дочь сбежавшего президента Афганистана ведет богемный образ жизни в США

Источник материала: UDF



Дочь президента Афганистана Мариам Гани. Кадр из видео

Ее смогли разыскать корреспонденты газеты The New York Post, но разговаривать с ними женщина отказалась.Тем не менее журналисты смогли раскопали некоторые подробности ее жизни. 42-летняя Мариам ведет образ жизни творческой богемы: работает режиссером, художником и писателем в Нью-Йорке, где она, собственно, и родилась. Проживает дочка экс-президента в квартире в престижном зеленом квартале Клинтон-Хилл.Надо сказать, что, бросивший пост президента Афганистана, когда «Талибан» окружил Кабул, человек крепко вписанный в западный истеблишмент: читал лекции в Гарварде и трудился во Всемирном банке. И дочку воспитал в традициях респектабельных американских политиков. Мариам закончила Университет Нью-Йорка, а затем Школу визуальных искусств и с головой окунулась в мутные воды творческой богемы.Занятно, что сама девушка родилась в Нью-Йорке, но в своем творчестве активно использует тему израненной родины предков. В ее официальной фильмографии всего две документалки: «Что мы оставили незаконченным» о пяти незавершенных кинолентах, которые свободолюбивые афганцы положили на дальнюю полку в годы «советской оккупации» страны, и «Короткая история разрушений», повествующая о двух зданиях: в Кабуле и немецком Касселе. И тут Мариам, конечно, дала маху: идея была в том, чтобы показать, как война разрушает все живое, только вот немцев во время Второй мировой бомбили дружественные США англичане.Конечно, никто за пределом узкого круга ценителей подобного рода искусства о картинах не слышал. Зато фотографии и художественные работы Гани выставляют в престижных американских музеях современного искусства, включая музей Гуггенхайма, «Метрополитен-музей», галерея «Тейт Модерн».Девушка никогда особо не распространялась по поводу того, на чьи деньги с комфортом устроилась в «Большом яблоке». Разве что в давнем интервью The New York Times назвала отца «замечательным человеком», но и только.Зато сейчас, похоже, девушка готова оседлать тему сочувствия афганскому народу.- Я в ярости и в скорби и ужасно боюсь за семью, друзей и коллег, оставшихся в Афганистане, и я активно работаю, чтобы сделать все возможное для них, — написала Гани на своей страничке в Инстаграме .Как именно она работает на благо афганцев, девушка тактично умолчала. Что-то нам подсказывает, что речь идет не о сборе гуманитарной помощи, а о том, чтобы быстренько смастерить новую документалку о страданиях страны, которую Мариам знает лишь понаслышке - пока тема не ушла.