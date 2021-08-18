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Вакцинированным "Спутником V" разрешат отдыхать в Таиланде

18.08.2021 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Привитым «Спутником V» людям разрешат приезжать на курорты Таиланда.



Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на посольство РФ.

«Национальный комитет [Таиланда] по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение „Спутник V“ в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе „песочниц“ (отдельные туристические районы страны — прим. ред.)», — сообщил сайт дипломатического ведомства.

Детали и сроки вступления этого решения в силу пока прорабатывают в таиландских профильных ведомствах. Заседание Национального комитета по борьбе с пандемией состоялось 16 августа.

Так что желающим отдохнуть в Таиланде, еще необходимо дождаться официального решения властей страны.
 
 
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Привитым «Спутником V» людям разрешат приезжать на курорты Таиланда.
 
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