Валютные рынки в СНГ: молдавский лей укрепляет позиции, в Беларуси подорожал доллар

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рубль пошел вверх. За доллар сегодня дают почти 73,5 рубля и около 86,5 рубля – за евро. Это данные Московской биржи. О ситуации на валютном рынке в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Молдова



Молдавский лей укрепляется по отношению к иностранной валюте. Согласно курсу национального банка, доллар США стоит 17 леев 56 банов. За неделю американская валюта упала на 1,5%. А евро стоит 20 леев 66 банов. Это на 1% меньше. Колебания происходят из-за возвращающихся домой мигрантов с валютой в этот период года. У них высокая покупательская способность. По оценкам экспертов, лей вернется на обычную позицию во второй половине сентября.

Казахстан

Чуть меньше чем на один тенге подорожал доллар сегодня на Фондовой бирже Казахстана. Сейчас американская валюта стоит 425 тенге 67 тиын. В обменниках Алматы за «американца» дают 426 тенге, за евро – 501. Это почти на три тенге больше показателей прошедшей недели.

Армения



Доллар в Армении подешевел, если сравнивать с прошлой неделей. Сегодня «американец» стоит 495 драмов. Примерно на 3% упала в цене и европейская валюта. Ее в Армении можно купить за 555 драмов.

Таджикистан

В Таджикистане доллар можно купить за 11 сомони и 30 дирамов. По данным Национального банка страны, официальный курс американской валюты по отношению к местной не менялся уже несколько месяцев. А вот евро с июня чуть подешевел и сегодня стоит 13 сомони 29 дирамов.

Азербайджан

По данным центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, а вот курс рубля и евро снизился на 0,4%. Один рубль можно купить за две азербайджанские копейки. Один манат 99 копеек нужно будет выложить за один евро и манат 70 копеек – за один доллар.