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Валютные рынки в СНГ: молдавский лей укрепляет позиции, в Беларуси подорожал доллар
18.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рубль пошел вверх. За доллар сегодня дают почти 73,5 рубля и около 86,5 рубля – за евро. Это данные Московской биржи.
Молдова
Казахстан
Чуть меньше чем на один тенге подорожал доллар сегодня на Фондовой бирже Казахстана. Сейчас американская валюта стоит 425 тенге 67 тиын. В обменниках Алматы за «американца» дают 426 тенге, за евро – 501. Это почти на три тенге больше показателей прошедшей недели.
Армения
Таджикистан
В Таджикистане доллар можно купить за 11 сомони и 30 дирамов. По данным Национального банка страны, официальный курс американской валюты по отношению к местной не менялся уже несколько месяцев. А вот евро с июня чуть подешевел и сегодня стоит 13 сомони 29 дирамов.
Азербайджан
По данным центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, а вот курс рубля и евро снизился на 0,4%. Один рубль можно купить за две азербайджанские копейки. Один манат 99 копеек нужно будет выложить за один евро и манат 70 копеек – за один доллар.
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В России за доллар дают почти 73,5 рубля и около 86,5 – за евро.
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