Можно ли вычислить предрасположенность к игромании? Психологи рассказывают о простых тестах

Источник материала: СТВ

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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Можно ли вычислить людей, более подверженных игромании? Они где будут – в казино или в компьютерной игре?





Руслан Ковзик, психолог, директор центра детского развития:

Есть маленький нюанс: очень сложно определить человека, подверженного именно игровой зависимости в казино, до того момента, пока у него уже не будут необратимые личностные изменения, то есть поведенческие.

Екатерина Забенько:

Как это выражается в таком случае, по каким признакам? Человек нормальный, а потом у него стали проявляться какие-то признаки, которые уже стали вдруг ненормальными.

Руслан Ковзик:

Он не может остановиться, постоянно об этом думает, у него навязчивые мысли.

Екатерина Забенько:

Но он же вам об этом не скажет, не признается.

Руслан Ковзик:

Потому что, как правило, за обращением идут не эти люди, а их родственники.





Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

Можно вычленить определенную когорту населения, которая подвержена большему риску развития зависимости. Для этого необходимо делать личностное, психологическое тестирование проводить. Это неустойчивые типы личности, импульсивные. В процессе интервью с человеком все моменты эти выясняются. В принципе, о предрасположенности четко можно сказать.

Екатерина Забенько:

Неужели к вам можно затащить игромана? Мне кажется, что, как у наркоманов, в первую очередь это забота близких людей, родителей? Или сами все-таки приходят?





Иван Коноразов:

Предрасположенность и уже наличие самой зависимости – это немного разные вещи. Если по предрасположенности, человек, который чрезмерно увлекается, но у него еще нет зависимости, говорит: у меня нет зависимости.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это как алкоголики.

Иван Коноразов:

Да, это как алкоголики. В этом случае можно сказать: не вопрос, если нет зависимости, даешь согласие, мы едем к специалисту, беседуем со специалистом, проходим ряд тестов. Если ничего не выявляется – пожалуйста, играй дальше, мы тебя трогать не будем. Чаще всего, конечно, когда уже родственники обращают внимание, что есть проблема, естественно, специалисты уже тогда выявляют начало зависимости.





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