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Грузовик и мотоцикл столкнулись на Партизанском проспекте в Минске
Источник материала: БелТА18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик и мотоцикл столкнулись на Партизанском проспекте. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 13.30 водитель автомобиля "Газель", двигаясь по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ротмистрова в направлении улицы Селицкого, при перестроении не уступил дорогу мотоциклу и столкнулся с ним. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.
На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения направления их движения.-0-
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На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска.
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