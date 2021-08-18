Почему казино не выгодно разорять гостей? Мнение руководителя Ассоциации развития игорного бизнеса

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Какие последствия могут нести виртуальные увлечения?





Алексей Марченко, руководитель Ассоциации развития игорного бизнеса:

Я лично считаю, что это совершенно естественный процесс на самом деле, изменение нашей объективной реальности.

Екатерина Забенько:

То есть бороться с этим бесполезно, нужно просто подстроиться?

Алексей Марченко:

Часть внимания человека перемещается в виртуальную сферу, и это неизбежно.

Екатерина Забенько:

Огромная часть.

Алексей Марченко:

Поголовно, от бабушек до младенцев. Ничего с этим не сделаешь, это просто часть эволюции. Это точно так же, как бороться с изменением климата путем взимания штрафов за выбросы CO2. Это просто глупость и для кого-то бизнес.





Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А замечают ли ваши менеджеры, когда у кого-то из посетителей азарт уже выходит из-под контроля?

Алексей Марченко:

Конечно, этому учат людей, особенно если говорить о серьезных казино. Это часть профессиональной подготовки персонала.

Екатерина Забенько:

Считается, что если человек зависимый приходит в казино, от него можно больше получить прибыль. Поспорьте с этим.





Алексей Марченко:

Нет. С очевидным утверждением, что можно получить больше прибыль, – не стоит. Ни одно игорное заведение не имеет целью разорить клиента. Это как зарезать корову, дающую молочко. Это же очень глупо на самом деле. И вот эти все сказки про то, что казино только и ждет, когда человек побежит, заложит квартиру и принесет им...

Екатерина Забенько:

Вы первые скажете «стоп», если почувствуете, что уже все выходит из-под контроля.

Алексей Марченко:

Абсолютно верно. Людей выводят, людям объясняют: сядь, отдохни, передохни, напиши заявление.





Алексей Марченко:

Есть гейминг, а есть гэмблинг – это две большие разницы. Если среди молодежи от 10 до 20, после 20 уже кто остается в гейминге – это уже профессиональный спорт или совсем любители. Я знаю людей, которые играют в компьютерные игрушки с огромным удовольствием, кому за 50 и даже за 60. А что касается гэмблинга, детвора здесь совсем ни при чем. Здесь срез – люди в районе 40 лет, которые приходят за своим адреналином. Он не может получить этот адреналин, катаясь на танке или бегая по коридору с виртуальной пушкой какой-то.

Екатерина Забенько:

Некоторые и прилетают за адреналином. Сколько мы знаем этих историй фантастических о том, как олигархи из России (там очень много нелегальных казино) прилетают в Минск для того, чтобы получить тот самый адреналин.

Алексей Марченко:

Но тут есть один нюанс. Олигарху из России все равно, где выходить из самолета – Монако, Лас-Вегас.

Екатерина Забенько:

Тут быстрее можно долететь до того самого адреналина.





Алексей Марченко:

Если бы у нас открыли границы более-менее, хотя бы с Россией…

Екатерина Забенько:

Кстати, как пандемия повлияла на наших гостей, которые прилетают сюда?

Алексей Марченко:

С точки зрения бизнеса больше всего пострадали приграничные районы, которые немножко получали клиентуру из России. Потому что прилететь на самолете и пойти в дорогое казино можно без проблем гражданину России, а вот для среднего и малого бизнеса пандемия сыграла роль. Мы в нашей стране еще неплохо пережили, а кое-где совсем печаль была. С этим придется жить точно так же. Это часть нашей объективной реальности на ближайшие лет пять.





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