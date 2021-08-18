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Она работает директором гимназии и знает, как найти подход к ученикам. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Наталию Бушную
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как учиться вместе с учениками, поддерживать таланты и прививать истинные ценности в жизни? Героиня совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – директор первой столичной гимназии Наталия Бушная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тот случай, когда в профессию пришла случайно, а нашла дело жизни. Сегодня гимназия имени Франциска Скорины – бренд в образовании. Именно там первыми внедряют инновации и растят не только эрудитов, но и патриотов.
Наталия Бушная, директор гимназии № 1 им. Ф. Скорины г. Минска:
Наталия Бушная:
Маргарита Чернышева, учитель искусства гимназии № 1 им. Ф. Скорины г. Минска:
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Она работает директором гимназии и знает, как найти подход к ученикам. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Наталию Бушную
Новости Беларуси. Как учиться вместе с учениками, поддерживать таланты и прививать истинные ценности в жизни? Героиня совместного проекта трех национальных...
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