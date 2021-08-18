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Она работает директором гимназии и знает, как найти подход к ученикам. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Наталию Бушную

18.08.2021 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как учиться вместе с учениками, поддерживать таланты и прививать истинные ценности в жизни? Героиня совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – директор первой столичной гимназии Наталия Бушная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тот случай, когда в профессию пришла случайно, а нашла дело жизни. Сегодня гимназия имени Франциска Скорины – бренд в образовании. Именно там первыми внедряют инновации и растят не только эрудитов, но и патриотов.

Она работает директором гимназии и знает, как найти подход к ученикам. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Наталию Бушную

Наталия Бушная, директор гимназии № 1 им. Ф. Скорины г. Минска:
Можно за один урок точно детям преподать и рассказать несколько способов доказательства теоремы Пифагора, вывести закон Ома или даже пересказать «Войну и мир». Это можно сделать за один урок, а вырастить нравственного и сформировать гражданскую позицию – это никак не может произойти за один урок. Это целенаправленная работа, которую мы должны все вместе проводить.

Она работает директором гимназии и знает, как найти подход к ученикам. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Наталию Бушную

Наталия Бушная:
Как вид учреждения образования гимназия № 1 была первой в Республике Беларусь. Это были еще самые последние дни, месяцы общей страны Советского Союза. Моя задача как руководителя – создать условия, чтобы каждый ребенок получил развитие в соответствии с его способностями. Помочь родителям и самому ребенку выявить склонности к каким-то определенным предметам.

Она работает директором гимназии и знает, как найти подход к ученикам. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Наталию Бушную

Маргарита Чернышева, учитель искусства гимназии № 1 им. Ф. Скорины г. Минска:
Помните самый интересный спор поколения шестидесятников: кто важнее и нужнее для общества – физики или лирики? Этот спор нашел замечательное отражение в строчках Бориса Слуцкого: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». На мой взгляд, в личности Наталии Владимировны очень гармонично сосуществуют именно эти два начала.

Подробности в видеоматериале.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как учиться вместе с учениками, поддерживать таланты и прививать истинные ценности в жизни? Героиня совместного проекта трех национальных...
 
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