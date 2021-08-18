Обыски и задержания в информационной компании БелаПАН

18 августа прошли обыски у ряда сотрудников информационной компании БелаПАН. Задержаны директор и главный редактор Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, а также бывший директор компании Дмитрий Новожилов.

Сервер, на котором размещался сайт компании, изъят. Сайт недоступен. Также изъят редакционный сервер.





Рано утром сотрудники силовых органов пришли с обыском к главному редактору Ирине Левшиной, ее заместителю Александру Зайцеву, журналистам Захару Щербакову и Ирине Турчиной, а также бухгалтеру Екатерине Боевой.

Позже стало известно об обыске у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, который уволился из компании в январе этого года.

После обысков и допросов Левшина, Боева и Новожилов были задержаны и доставлены в ИВС на Окрестина.

Щербаков и Турчина были допрошены в УСК по Минску, после чего были отпущены под подписку о неразглашении. Зайцев на допрос не доставлялся , но он подписал обязательство о явке.

Щербакова перед допросом отвезли в Международный центр коммутации на улице Захарова, 55 (здание «Белтелекома»), где находится хостинг-площадка. В присутствии журналиста был изъят сервер , на котором размещается сайт belapan.by.

Левшина после обыска у нее дома была доставлена в офис БелаПАН, где также был проведен обыск. Изъят редакционный сервер. Отметим, что это уже второй редакционный сервер, который изымается у компании в результате обысков. Жесткий диск основного сервера был изъят 14 января, когда проводился обыск в связи с расследованием дела в отношении бывшего заместителя директора БелаПАН Андрея Александрова.

В постановлениях на обыск, которые были сегодня предъявлены сотрудникам БелаПАН, было указано, что обыски проводятся в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По всей видимости, речь идет о статьях 293 и 342 Уголовного кодекса.

В результате обысков изъяты личные смартфоны журналистов, компьютерная техника, носители информации, некоторые документы.