ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главред БелаПАНа задержана на 72 часа, изъят сервер агентства

18.08.2021 17:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Директор и главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина задержана на 72 часа.

Об этом сообщила ее дочь, информирует телеграм-канал Naviny.by

«После допроса в СК Ирину Левшину увезут в ИВС на Окрестина. К ней допустили адвоката. На Окрестина также находятся бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов», - говорится в сообщении.

Заместителя главного редактора Александра Зайцева и журналистов БелаПАН, у которых также утром прошли обыски, после допросов отпустили.

Обыск прошел и в самой редакции БелаПАН. Из офиса «Белтелекома» изъят сервер агентства. Сайты БелаПАН - belapan.by и belapan.com - не открываются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор и главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина задержана на 72 часа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бежавший из Афганистана президент Гани в ОАЭ – МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by