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Что пишет Виктор Бабарико своей дочери: «Ни о чем не жалею»
18.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-банкир, который собирался баллотироваться в президенты Беларуси и оказался за решеткой, написал письмо своей дочери Марии.
Экс-банкир, который собирался баллотироваться в президенты Беларуси и оказался за решеткой, уверен: жить по-старому было невозможно уже в начале прошлого года.
— Я по всем вам очень скучаю. Но ни о чем не жалею, —
Когда вспоминаешь тех, кто был и остался рядом, возникает чувство невероятного подъема и уверенности. Ведь даже те люди, которых я знаю, стоят необычайно много. А скольких мне не довелось увидеть и познакомиться?
Все же нельзя забывать, что страна — это не институт власти, а люди. Значит мне повезло жить в стране, в которой живут Илья, Макс, Маша и остальные знакомые и неизвестные.
Всем передавай благодарности за то, что мы — вместе! Крепко всех обнимаю!
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Экс-банкир, который собирался баллотироваться в президенты Беларуси и оказался за решеткой, написал письмо своей дочери Марии.
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