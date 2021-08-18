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Украина заняла 110 место в мировом индексе счастья

18.08.2021 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Украина является одной из стран с самым несчастным населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Национальном институте будущего.

Украина заняла 110 место в мировом индексе счастья

В мировом индексе счастья наши соседи на 110-м месте из 149 возможных. По мнению экспертов, причиной разочарования и тревог украинцев стал низкий уровень доходов, низкая продолжительность жизни и плохое здоровье. Мнение специалистов разделили и некоторые депутаты Рады, которые заявили, что очередной рост цен на газ и электричество станет для жителей катастрофой, а ежедневная инфляция уже довела людей до нищеты.

 
 
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Новости Украины. Украина является одной из стран с самым несчастным населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Национальном...
 
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