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Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Сильный торнадо разрушил около полусотни домов на севере Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ураганный ветер, скорость которого иногда достигала 250 км/час, срывал крыши, переворачивал машины и валил деревья. Несколько домов после удара стихии стали непригодны для жилья.
Поваленные деревья разрушили линии электропередачи, повредили газопроводы и водопроводы. Разрушения оказались настолько масштабными, что власти вынуждены были объявить чрезвычайное положение. Сведений о погибших и пострадавших нет.
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Новости Германии. Сильный торнадо разрушил около полусотни домов на севере Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ураганный ветер, скорость...
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