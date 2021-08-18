ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение

18.08.2021 17:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Сильный торнадо разрушил около полусотни домов на севере Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение

Ураганный ветер, скорость которого иногда достигала 250 км/час, срывал крыши, переворачивал машины и валил деревья. Несколько домов после удара стихии стали непригодны для жилья.

Торнадо разрушил около 50 домов в Германии. Объявлено чрезвычайное положение

Поваленные деревья разрушили линии электропередачи, повредили газопроводы и водопроводы. Разрушения оказались настолько масштабными, что власти вынуждены были объявить чрезвычайное положение. Сведений о погибших и пострадавших нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Сильный торнадо разрушил около полусотни домов на севере Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ураганный ветер, скорость...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лепш памерці прыстрэленым, чым гніць у лукашэнкаўскай турме». Беларус распавёў, як уцёк у Літву на парапляне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by