ММА могут войти в программу Олимпиады - если изменятся правила ведения боев

"Для Олимпиады смешанные единоборства - жесткий вид спорта. Наверное, стоит немного поменять правила. ММА - интереснее чем керлинг или карате", - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в среду.





Ранее Нурмагомедов заявлял, что будет лоббировать введение смешанных единоборств в программу Олимпийских игр. По его мнению, ММА будет "на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу".







