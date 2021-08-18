Налоговая посчитала ИП

Как сообщает БелТА со ссылкой на Главное управление развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам, за шесть месяцев ИП уплатили в бюджет 357,2 млн рублей. В сопоставимых ценах к первому полугодию 2020-го — 101,6%.





Самый большой вклад в бюджет внесли индивидуальные предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Их поступления достигли 207 млн рублей. Из них 87%, или 180 млн рублей, составили поступления по налогу при упрощенной системе.





Еще 20,9 млн — по НДС, а по уплачиваемому налогу при ввозе товаров с территории государств ЕАЭС — 7,2 млн. В итоге поступления налога при УСН выросли на 1%, а по НДС — на 6,6%.





В ведомстве также посчитали, что от ИП, которые платят единый налог, в бюджет поступило 66,1 млн рублей. Подоходный налог от предпринимательской деятельности ИП привнес в бюджет еще 79,9 млн.





Ранее появилась информация, что госорганы намерены установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства, т. е. самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, и установить для них простой налоговый режим, при котором сумма налогов будет соразмерна получаемым доходам.



