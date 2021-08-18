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В Лиде легковушка сбила трехлетнего ребенка на зебре

18.08.2021 17:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковой автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня днем на улице Советской в Лиде. 51-летний водитель на "Рено" не пропустил пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу.

"Машина задела правой передней частью трехлетнего мальчика. От удара он упал на асфальт. Ребенок шел на полшага впереди мамы, поэтому она не пострадала", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии ребенка с травмами доставили в реанимацию. Точную картину произошедшего установит проверка.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла сегодня днем на улице Советской в Лиде . 51-летний водитель на "Рено" не пропустил пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу.
 
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