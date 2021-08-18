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В Лиде легковушка сбила трехлетнего ребенка на зебре
Источник материала: БелТА18 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковой автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла сегодня днем на улице Советской в Лиде. 51-летний водитель на "Рено" не пропустил пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу.
"Машина задела правой передней частью трехлетнего мальчика. От удара он упал на асфальт. Ребенок шел на полшага впереди мамы, поэтому она не пострадала", - рассказали в ГАИ.
В результате аварии ребенка с травмами доставили в реанимацию. Точную картину произошедшего установит проверка.-0-
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Авария произошла сегодня днем на улице Советской в Лиде . 51-летний водитель на "Рено" не пропустил пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу.
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