Власти Беларуси запустили процесс ликвидации БНФ «Адраджэньне»

Источник материала: АФН

Верховный суд Беларуси возбудил дело по иску Минюста о ликвидации Общественного объединения БНФ «Адраджэньне».

Подготовительная встреча сторон намечена на 20 августа, сообщила пресс-служба БНФ со ссылкой на уведомление Верховного суда от 11 августа 2021 года.

По словам заместителя председателя БНФ Вадима Саранчукова, исполняющего обязанности главы общественного объединения, причиной иска о ликвидации стало несоблюдение письменного предупреждения, которое, как выяснилось, вынесено ОО БНФ «Адраджэньне» 14 июля.

Как сообщалось, 14 июля силовики взломали дверь штаб-квартиры БНФ, где расположены Партия БНФ и Общественное объединение БНФ «Адраджэньне». Офис БНФ был опечатан Следственным комитетом, и сотрудники организации не имели доступа к его документам.

По словам Саранчукова, организация рассматривает иск о ликвидации общественной структуры БНФ частью объявленной властями кампании по зачистке гражданского общества:

Общественное объединение БНФ «Адраджэньне» - одно из старейших общественно-политических объединений Беларуси. Основанная в 1988 году на заседании оргкомитета БНФ в Минске организация была зарегистрирована как национальное общественное объединение в 1991 году, до 1999 года называлась Белорусский народный фронт «Возрождение» (название было изменено, когда было запрещено использовать термин в наименованиях общественного объединения «Народный»). Объединение структурно и юридически отделено от Партии БНФ, хотя руководство политической партии и движения идентично - обе организации возглавляет председатель Григорий Костусев, который сейчас находится в СИЗО КГБ.