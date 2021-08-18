В Веснянке опрокинулся «Фольксваген»

Напротив 4-й минской поликлиники на проспекте Победителей столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген». В результате ДТП оба автомобиля оказались за пределами проезжей части.

По сообщению столичной ГАИ, «Фольксваген» опрокинулся. В обеих машинах были пассажиры, несколько человек пострадали. Также оказался поврежден светофор.

Все обстоятельства происшествия выясняются. На место прибыли медики.