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В Веснянке опрокинулся «Фольксваген»

18.08.2021 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Напротив 4-й минской поликлиники на проспекте Победителей столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген». В результате ДТП оба автомобиля оказались за пределами проезжей части.

По сообщению столичной ГАИ, «Фольксваген» опрокинулся. В обеих машинах были пассажиры, несколько человек пострадали. Также оказался поврежден светофор.

Все обстоятельства происшествия выясняются. На место прибыли медики.

 
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Напротив 4-й минской поликлиники на проспекте Победителей столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген». В результате ДТП оба автомобиля оказались за пределами проезжей...
 
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