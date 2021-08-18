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В Веснянке опрокинулся «Фольксваген»
Источник материала: Навiны
Напротив 4-й минской поликлиники на проспекте Победителей столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген». В результате ДТП оба автомобиля оказались за пределами проезжей части.
По сообщению столичной ГАИ, «Фольксваген» опрокинулся. В обеих машинах были пассажиры, несколько человек пострадали. Также оказался поврежден светофор.
Все обстоятельства происшествия выясняются. На место прибыли медики.
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Напротив 4-й минской поликлиники на проспекте Победителей столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген». В результате ДТП оба автомобиля оказались за пределами проезжей...
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