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В Старых Дорогах задержан нетрезвый водитель большегруза

18.08.2021 18:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Старых Дорогах задержан нетрезвый водитель большегруза. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В ночь с 14 на 15 августа в оперативно-дежурную службу Стародорожского РОВД поступило сообщение о том, что на АЗС города Старые Дороги произошел конфликт между дальнобойщиками, зачинщик которого, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и уехал. Инспекторы настигли большегруз практически на границе с Могилевской областью. Информация подтвердилась - 61-летний водитель был пьян. Результат медицинского освидетельствования - более 2 промилле", - рассказали в УВД.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит наказание в виде...
 
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