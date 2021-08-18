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Из-за одного случая заражения штаммом «дельта» в Новой Зеландии ввели жесткий локдаун

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за одного случая заражения штаммом «дельта» в Новой Зеландии ввели жесткий локдаун

Правила игры меняет «дельта». Тотальный локдаун введен в Новой Зеландии из-за единственного случая заражения индийским штаммом. 


Самый жесткий – четвертый – уровень ограничений по всей стране будет действовать три дня. А в Окленде, где появился заболевший, и на полуострове, где он побывал в выходные, – неделю. Жители смогут выйти из дома только в магазин, аптеку, поликлинику или для занятий спортом. А школы и работа предприятий – под запретом. Так власти рассчитывают свести к минимуму возможность распространения «дельты».

Фото: Freepik 

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Правила игры меняет «дельта». Тотальный локдаун введен в Новой Зеландии из-за единственного случая заражения индийским штаммом.  Самый жесткий – четвертый –...
 
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