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Прогноз погоды на 19 августа: дожди и грозы возвращаются в Беларусь

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 19 августа: дожди и грозы возвращаются в Беларусь

Завтра погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Ожидаются дожди и грозы.

В четверг, 19 августа, ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди и даже возможны грозы. Влажность от 40% по востоку до 80% по западу. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый, по северо-западу сильный порывистый. 

Утром – от +13°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет 3-4°С прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от +19°С по западу до +22°С по юго-востоку, при прояснениях – до +25°С. К вечеру температура воздуха составит от +17°С в западных районах до +19°С в восточных. 

В пятницу погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем по западу возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Ночью и утром по югу слабый туман, видимость до километра. Температура воздуха ночью +8°С…+15°С, днем от +19°C по северо-западу до +27°C по юго-востоку. В субботу очередной атмосферный фронт с Западной Европы вновь принесет на большую часть территории страны кратковременные дожди и грозы.

 

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Завтра погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние неустойчивых воздушных...
 
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