Серьезное ДТП на проспекте Победителей: опрокинулся автомобиль

Источник материала: ОНТ

18 августа в Минске на проспекте Победителей произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что одна из машин – «Фольксваген» – на перекрестке поворачивала налево. В нее въехал «Мерседес». В результате ДТП пострадали шесть человек. Речь идет о ранах, ушибах и переломах.

На месте аварии работает съемочная группа ОНТ. Информация будет дополняться.

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