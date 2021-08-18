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Серьезное ДТП на проспекте Победителей: опрокинулся автомобиль

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Серьезное ДТП на проспекте Победителей: опрокинулся автомобиль

18 августа в Минске на проспекте Победителей произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что одна из машин – «Фольксваген» – на перекрестке поворачивала налево. В нее въехал «Мерседес». В результате ДТП пострадали шесть человек. Речь идет о ранах, ушибах и переломах.

На месте аварии работает съемочная группа ОНТ. Информация будет дополняться.

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Теги: Минск
 
 
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18 августа в Минске на проспекте Победителей произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают сотрудники УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Уточняется, что...
 
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