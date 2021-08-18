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Белорусские дипломаты получили девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан
Источник материала: ОНТ
Белорусским дипломатам поступило девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане.
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Белорусским дипломатам поступило девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в...
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