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Белорусские дипломаты получили девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские дипломаты получили девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан

Белорусским дипломатам поступило девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане.

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане: «Мы сейчас поможем всем, кто хочет покинуть Афганистан. В настоящее время у нас зафиксированы 9 заявок, 9 обращений к нам, это обращения и из Минска, и из Кабула – помочь белорусским гражданам, афганским гражданам с видом на жительство в Беларуси или афганским гражданам-членам смешанных семей. Знаете, мы здесь не делим людей. Если к нам обратились за помощью, мы постараемся помочь».

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Теги: Минск
 
 
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Белорусским дипломатам поступило девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в...
 
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