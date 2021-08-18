Белорусские дипломаты получили девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан

Источник материала: ОНТ

Белорусским дипломатам поступило девять обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане.

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане: «Мы сейчас поможем всем, кто хочет покинуть Афганистан. В настоящее время у нас зафиксированы 9 заявок, 9 обращений к нам, это обращения и из Минска, и из Кабула – помочь белорусским гражданам, афганским гражданам с видом на жительство в Беларуси или афганским гражданам-членам смешанных семей. Знаете, мы здесь не делим людей. Если к нам обратились за помощью, мы постараемся помочь».

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