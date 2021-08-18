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Генпрокуратура: осужден мошенник, сообщавший о погибших протестующих
Источник материала: ОНТ
41-летний минчанин был осужден за мошенничество в особо крупном размере и причинение ущерба в значительном размере без признаков хищения. Мужчина сообщал ложную информацию о погибших протестующих в 2020 году. Об этом
Мужчина сообщал ложные сведения о десятках погибших якобы от действий правоохранителей во время несанкционированных акций.
Фото: prokuratura.gov.by
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41-летний минчанин был осужден за мошенничество в особо крупном размере и причинение ущерба в значительном размере без признаков хищения. Мужчина сообщал ложную...
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