Генпрокуратура: осужден мошенник, сообщавший о погибших протестующих

Источник материала: ОНТ

41-летний минчанин был осужден за мошенничество в особо крупном размере и причинение ущерба в значительном размере без признаков хищения. Мужчина сообщал ложную информацию о погибших протестующих в 2020 году. Об этом информирует прокуратура Первомайского района Минска.

Мужчина сообщал ложные сведения о десятках погибших якобы от действий правоохранителей во время несанкционированных акций.

Фото: prokuratura.gov.by

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