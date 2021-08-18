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Генпрокуратура: осужден мошенник, сообщавший о погибших протестующих

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура: осужден мошенник, сообщавший о погибших протестующих

41-летний минчанин был осужден за мошенничество в особо крупном размере и причинение ущерба в значительном размере без признаков хищения. Мужчина сообщал ложную информацию о погибших протестующих в 2020 году. Об этом информирует прокуратура Первомайского района Минска.

Мужчина сообщал ложные сведения о десятках погибших якобы от действий правоохранителей во время несанкционированных акций.

Фото: prokuratura.gov.by

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Теги: Минск
 
 
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41-летний минчанин был осужден за мошенничество в особо крупном размере и причинение ущерба в значительном размере без признаков хищения. Мужчина сообщал ложную...
 
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