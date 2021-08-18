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Вы точно такого не видели! Мощный заряд молнии ударил в монумент в Вашингтоне

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы точно такого не видели! Мощный заряд молнии ударил в монумент в Вашингтоне

В США молния ударила в монумент. Эпичное видео опубликовали в Twitter.

Захватывающие кадры сняли очевидцы. Парень и девушка гуляли недалеко от монумента в Вашингтоне в то время, как начиналась гроза. Они решили снять на видео красивый пейзаж и архитектуру, а получили более чем захватывающее видео – в кадр попал мощный заряд молнии, озаривший небо. 

ФОТО: pixabay

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В США молния ударила в монумент. Эпичное видео опубликовали в Twitter. Захватывающие кадры сняли очевидцы. Парень и девушка гуляли недалеко от монумента в Вашингтоне в...
 
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