Вы точно такого не видели! Мощный заряд молнии ударил в монумент в Вашингтоне

Источник материала: ОНТ

В США молния ударила в монумент. Эпичное видео опубликовали в Twitter.

Захватывающие кадры сняли очевидцы. Парень и девушка гуляли недалеко от монумента в Вашингтоне в то время, как начиналась гроза. Они решили снять на видео красивый пейзаж и архитектуру, а получили более чем захватывающее видео – в кадр попал мощный заряд молнии, озаривший небо.

ФОТО: pixabay

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