«Когда я уходила, слышала, как его жена кричала». Парень рассказал девушке на свидании, что его супруга умерла. Но случилось нечто неожиданное!

Источник материала: ОНТ

Странную историю опубликовал ridus.ru .

20-летняя Ханна из Ланкашира в Великобритании пошла на свидание с парнем, с которым познакомилась в Tinder. Несколько недель во время изоляции они хорошо общались в Сети, поэтому девушка была рада свиданию, но не планировала серьезных отношений.

Пара встретилась в пабе – части отеля Royal King’s Arms. Девушка заказала блюдо из утки, и молодые люди начали знакомиться поближе. Парень рассказал, что недавно перенес тяжелую потерю – от рака умерла его супруга. Он показал фото покойной и вызвал искреннее сочувствие Ханны.

Все было хорошо, но в какой-то момент парень поднял глаза, побледнел и убежал в туалет. Ханна не поняла, почему он себя так ведет, оглядела паб, чтобы выяснить, что случилось.

Как оказалось, у парня была не только жена, но и двое детей. «Покойная» супруга пояснила девушке, что она уже 6-я, кому ее муж рассказывает сказку об умершей от рака супруге.

Ханна оплатила свою часть ужина и ушла после этой беседы.

С тех пор Ханна на свидания еще не ходила.

Фото: depositphotos.com

















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