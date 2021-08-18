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«Когда я уходила, слышала, как его жена кричала». Парень рассказал девушке на свидании, что его супруга умерла. Но случилось нечто неожиданное!

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Когда я уходила, слышала, как его жена кричала». Парень рассказал девушке на свидании, что его супруга умерла. Но случилось нечто неожиданное!

Странную историю опубликовал ridus.ru.

20-летняя Ханна из Ланкашира в Великобритании пошла на свидание с парнем, с которым познакомилась в Tinder. Несколько недель во время изоляции они хорошо общались в Сети, поэтому девушка была рада свиданию, но не планировала серьезных отношений.

Пара встретилась в пабе – части отеля Royal King’s Arms. Девушка заказала блюдо из утки, и молодые люди начали знакомиться поближе. Парень рассказал, что недавно перенес тяжелую потерю – от рака умерла его супруга. Он показал фото покойной и вызвал искреннее сочувствие Ханны.

Все было хорошо, но в какой-то момент парень поднял глаза, побледнел и убежал в туалет. Ханна не поняла, почему он себя так ведет, оглядела паб, чтобы выяснить, что случилось.

Как оказалось, у парня была не только жена, но и двое детей. «Покойная» супруга пояснила девушке, что она уже 6-я, кому ее муж рассказывает сказку об умершей от рака супруге. 

Ханна оплатила свою часть ужина и ушла после этой беседы.

С тех пор Ханна на свидания еще не ходила. 

Фото: depositphotos.com





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Странную историю опубликовал ridus.ru. 20-летняя Ханна из Ланкашира в Великобритании пошла на свидание с парнем, с которым познакомилась в Tinder. Несколько недель во...
 
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