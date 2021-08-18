«Белавиа» начнет летать в Иорданию с 3 сентября

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию, сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Рейсы будут выполняться в курортный город Акаба, который находится на побережье Красного моря.

Более подробную информацию авиаперевозчик советует уточнять у туристических операторов.

ФОТО: БЕЛТА

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