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«Белавиа» начнет летать в Иорданию с 3 сентября
Источник материала: ОНТ
«Белавиа» с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию,
Рейсы будут выполняться в курортный город Акаба, который находится на побережье Красного моря.
Более подробную информацию авиаперевозчик советует уточнять у туристических операторов.
ФОТО: БЕЛТА
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«Белавиа» с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию, сообщается на странице авиакомпании в Facebook. Рейсы будут выполняться в курортный город Акаба,...
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