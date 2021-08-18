Ресурсы «Кибер-сливы» и «Кибер-Партизаны» признаны экстремистскими

Источник материала: ОНТ

Информационные ресурсы «Кибер-сливы» и «Кибер-Партизаны» были признаны экстремистскими, информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова со ссылкой на решение суда Центрального района Минска.

Указанные Telegram-каналы размещали материалы, ориентированные разжигание социальной вражды, а также на дискредитацию правоохранителей и чиновников.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram