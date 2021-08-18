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Ресурсы «Кибер-сливы» и «Кибер-Партизаны» признаны экстремистскими
Источник материала: ОНТ
Информационные ресурсы «Кибер-сливы» и «Кибер-Партизаны» были признаны экстремистскими,
Указанные Telegram-каналы размещали материалы, ориентированные разжигание социальной вражды, а также на дискредитацию правоохранителей и чиновников.
Фото: Pixabay
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Информационные ресурсы «Кибер-сливы» и «Кибер-Партизаны» были признаны экстремистскими, информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова со...
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