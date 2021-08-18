ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ресурсы «Кибер-сливы» и «Кибер-Партизаны» признаны экстремистскими

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ресурсы «Кибер-сливы» и «Кибер-Партизаны» признаны экстремистскими

Информационные ресурсы «Кибер-сливы» и «Кибер-Партизаны» были признаны экстремистскими, информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова со ссылкой на решение суда Центрального района Минска

Указанные Telegram-каналы размещали материалы, ориентированные разжигание социальной вражды, а также на дискредитацию правоохранителей и чиновников.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информационные ресурсы «Кибер-сливы» и «Кибер-Партизаны» были признаны экстремистскими, информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мінюст ініцыюе ліквідацыю БНФ «Адраджэньне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by