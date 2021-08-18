Пицца из кабачка без пшеничной муки – изумительный сезонный рецепт!

Источник материала: ОНТ

Кабачок – это тот овощ, который всегда дает хороший урожай. Каждое лето хозяйки ищут способы, как его приготовить вкусно и необычно. Телеведущая Екатерина Тишкевич предлагает освоить рецепт кабачковой пиццы: просто, аппетитно и полезно.

Вам понадобится:

кабачок молодой – 1 шт. (200 г);

яйца – 1 шт.;

мука нутовая – 3 ст. л.;

сыр твёрдый – 70 г;

помидоры – 1 шт.;

орегано по вкусу.

Как готовить?

Шаг 1. Кабачок вымыть, просушить и натереть на крупной терке. Сыр натереть на крупной терке.





Шаг 2. Добавить яйцо, муку и орегано. Хорошенько перемешать.





Шаг 3. В силиконовую форму диаметром 19-20 см выложить слайсы помидора. Сверху выложить тесто толщиной 1 см.





Шаг 4. Выпекать пиццу в духовке в течение 25-30 минут.

Приятного аппетита!





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