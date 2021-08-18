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Пицца из кабачка без пшеничной муки – изумительный сезонный рецепт!

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пицца из кабачка без пшеничной муки – изумительный сезонный рецепт!

Кабачок – это тот овощ, который всегда дает хороший урожай. Каждое лето хозяйки ищут способы, как его приготовить вкусно и необычно. Телеведущая Екатерина Тишкевич предлагает освоить рецепт кабачковой пиццы: просто, аппетитно и полезно.

Вам понадобится:

  • кабачок молодой – 1 шт. (200 г);
  • яйца – 1 шт.;
  • мука нутовая – 3 ст. л.;
  • сыр твёрдый – 70 г;
  • помидоры – 1 шт.;
  • орегано по вкусу.

Как готовить?

Шаг 1. Кабачок вымыть, просушить и натереть на крупной терке. Сыр натереть на крупной терке.


Шаг 2. Добавить яйцо, муку и орегано. Хорошенько перемешать.


Шаг 3. В силиконовую форму диаметром 19-20 см выложить слайсы помидора. Сверху выложить тесто толщиной 1 см.


Шаг 4. Выпекать пиццу в духовке в течение 25-30 минут.

Приятного аппетита!


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Кабачок – это тот овощ, который всегда дает хороший урожай. Каждое лето хозяйки ищут способы, как его приготовить вкусно и необычно. Телеведущая Екатерина Тишкевич...
 
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