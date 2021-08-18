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Пицца из кабачка без пшеничной муки – изумительный сезонный рецепт!
Источник материала: ОНТ
Кабачок – это тот овощ, который всегда дает хороший урожай. Каждое лето хозяйки ищут способы, как его приготовить вкусно и необычно. Телеведущая Екатерина Тишкевич предлагает освоить рецепт кабачковой пиццы: просто, аппетитно и полезно.
Вам понадобится:
Как готовить?
Шаг 1. Кабачок вымыть, просушить и натереть на крупной терке. Сыр натереть на крупной терке.
Шаг 2. Добавить яйцо, муку и орегано. Хорошенько перемешать.
Шаг 3. В силиконовую форму диаметром 19-20 см выложить слайсы помидора. Сверху выложить тесто толщиной 1 см.
Шаг 4. Выпекать пиццу в духовке в течение 25-30 минут.
Приятного аппетита!
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Кабачок – это тот овощ, который всегда дает хороший урожай. Каждое лето хозяйки ищут способы, как его приготовить вкусно и необычно. Телеведущая Екатерина Тишкевич...
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