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Средства для отбеливания зубов опасны – узнайте, почему
Источник материала: ОНТ
Ученые из университета Торонто (Канада) выяснили в результате исследования, что отбеливающие средства с пероксидом карбамида могут нанести серьезный вред зубам. Выводы специалистов опубликованы
Исследователи выяснили, что если использовать для зубов гель на основе пероксида карбамида даже с 10-процентной концентрацией, он уменьшает содержание белка в эмали на 50%. А это ведет к проникновению отбеливающего компонента внутрь зуба, что увеличивает смертность клеток пульпы.
Вред от отбеливания можно уменьшить. Для этого ученые советуют применять средства с низкой концентрацией пероксида (до 10%) или сокращать время воздействия отбеливающих средств на зубы.
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Ученые из университета Торонто (Канада) выяснили в результате исследования, что отбеливающие средства с пероксидом карбамида могут нанести серьезный вред зубам....
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