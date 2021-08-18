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Средства для отбеливания зубов опасны – узнайте, почему

18.08.2021 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Средства для отбеливания зубов опасны – узнайте, почему

Ученые из университета Торонто (Канада) выяснили в результате исследования, что отбеливающие средства с пероксидом карбамида могут нанести серьезный вред зубам. Выводы специалистов опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи выяснили, что если использовать для зубов гель на основе пероксида карбамида даже с 10-процентной концентрацией, он уменьшает содержание белка в эмали на 50%. А это ведет к проникновению отбеливающего компонента внутрь зуба, что увеличивает смертность клеток пульпы. 

Вред от отбеливания можно уменьшить. Для этого ученые советуют  применять средства с низкой концентрацией пероксида (до 10%) или сокращать время воздействия отбеливающих средств на зубы.

ФОТО: depositphotos


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Ученые из университета Торонто (Канада) выяснили в результате исследования, что отбеливающие средства с пероксидом карбамида могут нанести серьезный вред зубам....
 
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