Помидоры на зиму! Бабушка в деревне поделилась рецептом – получаются чуть сладкие, пряные – отличная закуска!

Источник материала: ОНТ

Рецептом маринованных помидоров поделилась со мной бабушка, которая всю жизнь прожила в Острошицком Городке. Помидорки по ее рецепту обожает вся семья – они получаются чуть сладкие, пряные. Отличная закуска на обеденном или праздничном столе зимой!

По словам бабушки, раньше в ее семье специально помидоры на зиму не заготавливали – они просто хранились в погребе, долго оставаясь свежими. На мой вопрос, почему сейчас не оставлять на хранение только что собранные с грядки овощи, она ответила – быстро портятся, наверное, зимы стали теплее.

Поэтому уже около 30 лет она закатывает помидоры по своему простому и проверенному рецепту.

Как готовить – на одну трехлитровую банку: на дно банки положите 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, лист хрена, 5-6 листиков вишни. Накладывайте в банку небольшие помидоры. Вскипятите воду, залейте овощи в банке и сразу слейте ее в кастрюлю. Добавьте в слитую воду 100 г соли и 50 г сахара. Еще раз вскипятите и залейте помидоры в банке. Прямо туда добавьте 50 г уксуса. Закройте крышкой и поставьте на стерилизацию в кастрюлю с кипящей водой на 10–15 мин. Потом достаньте, остудите и оставьте на хранение в прохладном месте.





Фото: depositphotos.com

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