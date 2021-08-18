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Кот медленно стек по лестнице и рассмешил пользователей Сети. Видео, которое нужно досмотреть до конца
Источник материала: ОНТ
Одно из самых любимых занятий котов (второе после громкого топанья по ночам) – хвастаться своим талантом превращаться в жидкость.
Яркий пример – герой видеоролика, который набрал в соцсетях свыше 2,5 млн просмотров и тысячи комментариев. На кадрах кот медленно сползает, а точнее, стекает по лестнице. Что это – последний уровень лени или просто забава, знает только сам пушистый питомец.
«Коты – это вода. Доказано!», «Это я, когда собираюсь на работу», «Просто сегодня его очередь вытирать пыль в доме», «Кот, как свет: он одновременно и частица, и волна», «Милейший пушистый лежебока», – написали пользователи Сети в комментариях.
ФОТО:
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Кот медленно стек по лестнице и рассмешил пользователей Сети. Видео, которое нужно досмотреть до конца
Одно из самых любимых занятий котов (второе после громкого топанья по ночам) – хвастаться своим талантом превращаться в жидкость. Яркий пример – герой...
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