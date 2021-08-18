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Тимановская: Мы живем под охраной

18.08.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как устроен ее с мужем быт в Польше. По ее словам, сейчас они вынуждены жить под охраной, и это будет продолжаться до тех пор, пока ажиотаж вокруг ее персоны не стихнет.

Тимановская: Мы живем под охраной
«Мы пока живем под охраной, нам предоставили жилье на охраняемой территории. Думаю, мы будем находиться под охраной, пока сохраняется ажиотаж, пока обо мне говорят в СМИ. Но как только все более-менее уляжется и люди начнут забывать обо мне, мы сможем перебраться на какую-то квартиру, найти себе жилье и жить как обычные люди», — сообщила Тимановская «Газете.Ru».

По словам Кристины, ее супруг планирует получить в Польше работу. Однако это не произойдет в ближайшее время, поскольку пока они даже не могут выходить на улицу.

«Во-первых, сейчас даже если он найдет работу, его туда никто не пустит. Но так как он работал в Беларуси фитнес-тренером, нам удалось клиентов, которые с нами работали в Минске, перевести в онлайн. Сейчас несколько человек занимается с ним через Интернет, и мы будем развивать направление онлайн-тренировок. А когда все более-менее успокоится, станем приглашать людей к себе на тренировки», — рассчитывает Тимановская.

Спортсменка подчеркнула: они понимают, что их нынешнее вынужденное заточение является временным. При этом она призналась, что находиться в таких условиях тяжело.

«Мы понимаем, что это все временно. Конечно, хочется выйти — тем более, лето, хорошая погода. Хочется и на море куда-то съездить, отдохнуть и расслабиться мыслями. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас это вынужденная мера, и нужно просто немножко потерпеть, и потом все наладится», — надеется Тимановская.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как устроен ее с мужем быт в Польше. По ее словам, сейчас они вынуждены жить под охраной, и это будет...
 
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