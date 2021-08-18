Бежавший из Афганистана президент Гани в ОАЭ – МИД





Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило 18 августа, что президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны, находится в ОАЭ.





"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что президент Ашраф Гани и его семья находятся в стране на гуманитарных основаниях", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.





К 15 августа движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение было неизвестно. СМИ писали, что он улетел в Таджикистан, а оттуда в Оман.





17 августа первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.





В тот же день "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".





18 августа министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани.