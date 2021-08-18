ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бежавший из Афганистана президент Гани в ОАЭ – МИД

18.08.2021 18:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ашраф Гани в ОАЭ находится "на гуманитарных основаниях", заявили в МИД страны


Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило 18 августа, что президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны, находится в ОАЭ.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что президент Ашраф Гани и его семья находятся в стране на гуманитарных основаниях", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. 

К 15 августа движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение было неизвестно. СМИ писали, что он улетел в Таджикистан, а оттуда в Оман. 

17 августа первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.

В тот же день "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

18 августа министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ашраф Гани в ОАЭ находится "на гуманитарных основаниях", заявили в МИД страны
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси не будет участвовать в ЧМ по летнему биатлону - названа причина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by