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Сборная Беларуси не будет участвовать в ЧМ по летнему биатлону - названа причина

18.08.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На мировом первенстве по летнему биатлону белорусов не будет

Сборная Беларуси не выступит на чемпионате мира по летнему биатлону 2021 года, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Мировое первенство пройдет с 26 по 29 августа в чешском Нове-Место.
"Мы не подавали заявку на участие", - сказали в БФБ.

В федерации заявили, что отказ от участия в соревнованиях связан с подготовкой белорусской сборной к Олимпийским играм в Пекине.

"Наши биатлонисты готовятся к Играм", - уверяют в БФБ.

Подготовка, как рассказали собеседники агентства, проходит как в Раубичах, так и на среднегорье.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
 
 
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На мировом первенстве по летнему биатлону белорусов не будет
 
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