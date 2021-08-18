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Сборная Беларуси не будет участвовать в ЧМ по летнему биатлону - названа причина
Источник материала: Партизан
На мировом первенстве по летнему биатлону белорусов не будет
Сборная Беларуси не выступит на чемпионате мира по летнему биатлону 2021 года, сообщили
Мировое первенство пройдет с 26 по 29 августа в чешском Нове-Место.
"Мы не подавали заявку на участие", - сказали в БФБ.
В федерации заявили, что отказ от участия в соревнованиях связан с подготовкой белорусской сборной к Олимпийским играм в Пекине.
"Наши биатлонисты готовятся к Играм", - уверяют в БФБ.
Подготовка, как рассказали собеседники агентства, проходит как в Раубичах, так и на среднегорье.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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На мировом первенстве по летнему биатлону белорусов не будет
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