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Мечта – получить белорусское гражданство. За каким счастьем в Беларусь переезжают украинцы?

18.08.2021 18:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По поручению главы государства к концу 2021 года в Беларуси разработают систему предоставления гражданства переселенцам из Украины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лукашенко о предоставлении гражданства переселенцам из Украины: до конца года все должны его получить

С просьбой об упрощении процедуры получения документа выступили сами украинцы. Всего за последние годы в нашу страну переехали около 160 тысяч человек.

Как они обустроили свой быт – в сюжете Юлии Минич.

Мечта – получить белорусское гражданство. За каким счастьем в Беларусь переезжают украинцы?

Юлия Минич, корреспондент:
В Беларусь из Украины семья Войтович переехала шесть лет назад. Выбрали Березино. Сразу нашли съемную квартиру, работу. А месяц назад заселились в собственный дом. Здесь растят троих детей.

Мечта – получить белорусское гражданство. За каким счастьем в Беларусь переезжают украинцы?

«Не знаю, что у вас добавляют в картошку, но у нас после переезда сразу еще двое родилось», – так шутит глава семейства Александр Войтович. Жизнь в небольшом райцентре семье нравится. Кстати, оказались в Березино совершенно случайно. Главным ориентиром была работа. Александр искал для себя оптимальный вариант – сильное лесное хозяйство. Сейчас жена – Людмила Войтович – следит за домашним очагом. А Александр работает начальником питомника в Березинском лесхозе. У себя на родине занимал такую же должность, поэтому здесь делится наработанным опытом.

Мечта – получить белорусское гражданство. За каким счастьем в Беларусь переезжают украинцы?

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. По поручению главы государства к концу 2021 года в Беларуси разработают систему предоставления гражданства переселенцам из Украины, сообщили в...
 
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