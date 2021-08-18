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В Минске прекращена регистрация новых ИП: говорят, по техническим причинам
Источник материала: Myfin
Myfin.by сотрудники ведомства объяснили, что это вызвано техническими проблемами. Точную дату возобновления регистрации чиновники назвать отказались.
Напомним, в конце июля Александр Лукашенко
«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов, примеров море, до чиновников», – сказал Лукашенко.
Во время совещания Александр Лукашенко потребовал тогда навести порядок в этой сфере, чтобы было понятно, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.
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Как сообщает сайт Мингорисполкома, с 17 августа временно прекращается государственная регистрация индивидуальных предпринимателей, в том числе на веб-портале ЕГР.
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