В Минске прекращена регистрация новых ИП: говорят, по техническим причинам

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Myfin.by сотрудники ведомства объяснили, что это вызвано техническими проблемами. Точную дату возобновления регистрации чиновники назвать отказались.

Напомним, в конце июля Александр Лукашенко посетовал на то, что в стране слишком много ИП – по его словам, более 12 миллионов.

«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов, примеров море, до чиновников», – сказал Лукашенко.

Во время совещания Александр Лукашенко потребовал тогда навести порядок в этой сфере, чтобы было понятно, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.

