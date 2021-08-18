Литовские пограничники обнаружили площадку, где белорусские провокаторы снимают «истории о Литве»

Источник материала: Салiдарнасць

Служба охраны госграницы Литвы распространила видео, на котором видно, как люди в форме приводят мигрантов и имитируют их избиение якобы литовскими пограничниками.

Госпогранохрана Литвы распространила видео, на котором четыре человека зашли на территорию Литвы и ждали наших пограничников. Когда они пришли, провокаторы устроили настоящий спектакль.

— На этот раз мы испортим праздник белорусским провокаторам, не будем ждать их фейков, обо всем расскажем сами. Вот подготовленные белорусскими пограничниками четыре мигранта-провокатора приходят в Литву, но не спешат куда-то идти. Они ждали литовских пограничников.

Тогда провокаторы вернулись на территорию Беларуси, и начался спектакль. Их стали снимать белорусские пограничники, а мигранты эмоционально рассказывали, «как их били литовские пограничники», — сообщает служба охраны госграницы Литвы.

После этого участники съемок удаляются вглубь территории соседней страны.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что литовцы должны быть устойчивы к подобной дезинформации. По словам министра, получена информация о том, что соседи даже выбрали специальную площадку для «съемок эпизодов как литовские пограничники избивают нелегалов».

— Белорусский режим использует все возможные методы. Поскольку это гибридная атака, мы видим попытки распространения дезинформации. У нас есть данные о подготовленной площадке для съемок, там создана картина приграничной территории и снимают разные «истории», с помощью которых пытаются ввести в заблуждение международные организации, распространять дезинформацию в других странах и у нас, — приводит DELFI слова Агне Билотайте.

По ее словам, надо быть устойчивыми в отношении таких фейков.

— Этот режим использует разные способы, видимо, нам придется быть внимательными, не принимать такую информацию со стороны Беларуси, поскольку у нее есть своя цель – дискредитация наших пограничников, нашей страны. Мы должны показать, что мы устойчивы к такой дезинформации, — подчеркнула министр.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте пояснила, что пограничники по мере возможности обнародуют такие провоцирующие записи. Она также объяснила, почему находящиеся в Литве мигранты распространяют разные фейки, например, будто их заставляют пить воду из унитаза или истязают электрошокером.

— Видимо, люди попали не туда, куда стремились. Вы понимаете, что они хотели в Германию или другую страну ЕС. А оказались в Литве, они не довольны условиями, — заявила глава МВД Литвы. — Мы не можем предоставить им эксклюзивные условия.

Мы делаем, что можем, стараемся обеспечить минимальный стандарт, но видим, что они пытаются показать, что все плохо. Это неизбежно. Хочу заверить, что мы соблюдаем стандарт и будем соблюдать, — подчеркнула она, заметив, что такие жалобы — тоже форма дезинформации.

— Видимо, белорусский режим заинтересован в афишировании такой информации и ее распространении, хочет показать, что в Литве как-то не соблюдают права человека, — заметила министр.

По этой причине, считает Билотайте, международные организации должны проверить, как соблюдают права человека в Беларуси.