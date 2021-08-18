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По подозрению в совершении преступлений задержаны должностные лица агентства БелаПАН

18.08.2021 18:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушавших общественный порядок, произошедших на территории столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по городу Минску.

В рамках расследования на постоянной основе ведется работа по установлению лиц, причастных к организации вышеуказанных преступных действий.

"Сегодня по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.342 (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия", - рассказали в УСК.

Кроме этого, следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Республики Беларусь. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых...
 
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