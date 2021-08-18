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Трое браконьеров из Давид-Городка выловили сетями более 13 кг рыбы

18.08.2021 18:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Трех безработных жителей Давид-Городка задержали за браконьерство, сообщили БЕЛТА в Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Мужчины браконьерничали ночью на старице реки Горынь в урочище "Хабища". Ставными сетями и неводом они добыли без малого 200 особей озерно-речной рыбы, в том числе 17 щук, 6 окуней, густеру, плотву, ерша, карася. Общий вес незаконного улова превысил 13,7 кг. Причиненный природе ущерб составил Br7,2 тыс.

Столинский РОСК возбудил в отношении браконьеров уголовное дело по ч.2 ст.281 УК. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Во время обысков по месту жительства мужчин были обнаружены и изъяты 10 ставных сетей и жак. За хранение запрещенных орудий рыболовства им грозит также штраф до 30 базовых величин.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Мужчины браконьерничали ночью на старице реки Горынь в урочище "Хабища". Ставными сетями и неводом они добыли без малого 200 особей озерно-речной рыбы, в том числе 17...
 
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