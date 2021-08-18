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В каких случаях могут пересчитать коммуналку

18.08.2021 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждане могут рассчитывать на пересчет платы за коммунальные услуги, если они не находились по месту прописки минимум десять дней.

В этом случае им коммуналку пересчитают.
Пересчет за ЖКУ будет произведен за вывоз мусора, обезвреживание и переработку твердых коммунальных отходов.

Помимо этого, пересчитают за холодное и горячее водоснабжение, канализацию и газоснабжение.

Пересчет за водо – газоснабжение будет произведен лишь при определенном условии. Пересчитают плату, если отсутствуют приборы учета расхода воды и газа, – сообщается на сайте Федерации профсоюзов Беларуси со ссылкой на портал коммунальной грамотности.

Пересчитают коммуналку в случае, если граждане выезжали за границу на лечение, отдых, находились в санаториях, больницах, при прохождении воинской службы, временном содержании в местах предварительного заключения и лишения свободы.

При этом сэкономить на коммуналке не получится, если семья выехала в выходные на дачу, пишет belnovosti.by

Пенсионеры могут рассчитывать на пересчет коммунальных платежей в случае, если они все лето провели на дачном участке, но в этом случае придется иметь подтверждающий документ.
 
 
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Граждане могут рассчитывать на пересчет платы за коммунальные услуги, если они не находились по месту прописки минимум десять дней.
 
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