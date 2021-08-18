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Белорус, которого более 20 лет искали за разбои и убийства, задержан в Петербурге
Источник материала: Партизан
Находившийся в межгосударственном розыске гражданин Беларуси задержан в Петербурге,
Мужчина был задержан накануне утром на улице Демьяна Бедного в Петербурге. Его доставили в отдел полиции и сообщили об этом инициатору розыска.
"На родине его обвиняют в разбоях, убийствах, бандитизме, сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в конце 1990-х годов задержанный вступил в банду, члены которой нападали на людей в Минске и Витебской области, отбирали имущество и убивали. Установлена причастность задержанного к десяти нападениям, четырем умышленным убийствам. А в 1999 году при задержании он оказал вооруженное сопротивление милиции и пытался убить сотрудников. Тогда же ему удалось бежать.
В Беларуси в отношении задержанного заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Официальной информацией "Интерфакс" не располагает.
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Находившийся в межгосударственном розыске гражданин Беларуси задержан в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
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