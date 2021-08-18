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Заявление информационной компании БелаПАН

18.08.2021 19:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

18 августа в офисе и у пяти сотрудников информационной компании БелаПАН — корреспондентов Ирины Турчиной и Захара Щербакова, заместителя главного редактора Александра Зайцева, главного редактора — директора компании Ирины Левшиной и бухгалтера Екатерины Боевой — прошли обыски.

 

Ирина Левшина и Екатерина Боева, а также бывший директор БелаПАН Дмитрий Новожилов задержаны и находятся в ИВС ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.

Сайты БелаПАН — belapan.by и belapan.com — недоступны. Вероятно, это связано с изъятием сервера БелаПАН в офисе «Белтелекома».

Насколько нам известно, обыски проходили в рамках расследования уголовных дел о массовых беспорядках (ст. 293 Уголовного кодекса) и об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Получить комментарий в Следственном комитете не удалось.

БелаПАН расценивает происходящее как продолжение политики подавления свободы слова в Беларуси и требует немедленного освобождения задержанных коллег, а также всех находящихся в заключении журналистов.

Часть редакции находится в безопасности за пределами Беларуси и продолжит работу, чтобы обеспечивать подписчиков и читателей оперативной и достоверной информации, как это было на протяжении почти 30 лет со дня создания БелаПАН.

Работа компании в Минске парализована, однако часть редакции находится в безопасности за пределами Беларуси и продолжит работу, чтобы обеспечивать подписчиков и читателей оперативной и достоверной информации, как это было на протяжении почти 30 лет со дня создания БелаПАН.

 

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Теги: Минск
 
 
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18 августа в офисе и у пяти сотрудников информационной компании БелаПАН — корреспондентов Ирины Турчиной и Захара Щербакова, заместителя главного редактора...
 
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