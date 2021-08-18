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Заявление информационной компании БелаПАН
Источник материала: Навiны
18 августа в офисе и у пяти сотрудников информационной компании БелаПАН — корреспондентов Ирины Турчиной и Захара Щербакова, заместителя главного редактора Александра Зайцева, главного редактора — директора компании Ирины Левшиной и бухгалтера Екатерины Боевой — прошли обыски.
Ирина Левшина и Екатерина Боева, а также бывший директор БелаПАН Дмитрий Новожилов задержаны и находятся в ИВС ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.
Сайты БелаПАН — belapan.by и belapan.com — недоступны. Вероятно, это связано с изъятием сервера БелаПАН в офисе «Белтелекома».
Насколько нам известно,
БелаПАН расценивает происходящее как продолжение политики подавления свободы слова в Беларуси и требует немедленного освобождения задержанных коллег, а также всех находящихся в заключении журналистов.
Часть редакции находится в безопасности за пределами Беларуси и продолжит работу, чтобы обеспечивать подписчиков и читателей оперативной и достоверной информации, как это было на протяжении почти 30 лет со дня создания БелаПАН.
Работа компании в Минске парализована, однако часть редакции находится в безопасности за пределами Беларуси и продолжит работу, чтобы обеспечивать подписчиков и читателей оперативной и достоверной информации, как это было на протяжении почти 30 лет со дня создания БелаПАН.
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18 августа в офисе и у пяти сотрудников информационной компании БелаПАН — корреспондентов Ирины Турчиной и Захара Щербакова, заместителя главного редактора...
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