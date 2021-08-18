Чалый объяснил, почему Лукашенко предпочел хоккей футболу

Источник материала: Салiдарнасць

Независимый экономист – о спорте и политике.





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Почему Александр Лукашенко в свое время увлекся хоккеем, хоть начинал, по его же словам, с футбола? Своей версией в интервью каналу ЧестнОК поделился независимый экономист Сергей Чалый:

— Видимо, по каким-то причинам там ему удалось реализовать свои детские мечты о постоянных победах. Тот же «Рождественский турнир» на призы Лукашенко, на котором играет Лукашенко в команде имени Лукашенко. И когда Лукашенко вручает Лукашенко призы имени Лукашенко. Это как в свое время он гонял на лыжне, когда олимпийские чемпионы на трассе не могли за ним угнаться.

Видимо, не хватило где-то этих ощущений, и в хоккее их было проще добрать.

По мнению Чалого, возьмись правитель страны за футбол, а не за хоккей, получилось бы все то же самое: провалы на международных аренах, чехарда тренеров и постепенная деградация.

Успехов в спорте в условиях лукашенковской Беларуси реально достичь лишь в индивидуальных видах — в том же теннисе. Где не нужно тотальное присутствие функционеров и федераций.

Нелюбовь к Анатолию Капскому — зависть к чужому успеху, достигнутому собственными усилиями, без его личного участия, считает Чалый.

— Потому что все успехи должны быть приписаны только Лукашенко. Если кто-то добивается успеха помимо него, то он тогда делает вид, что это — не успех. Все в этой стране должно происходить по его позволению.

Наезд пропагандистов на Кристину Тимановскую Чалый считает ярким подтверждением того, что спорт и есть политика, сколько бы ни пытались доказать обратное чиновники:

— Как потом говорили: «Решение было принято на самом верху». Пока все шло так, как им хотелось, все было нормально. Когда же все пошло не так, сразу же появилась политика. Моментально. До этого ты — наследница Нестеренко (Юлия Нестеренко — золотая медалистка Олимпиады-2004 — «С».), как ее называли на II Европейских играх. А сейчас она какая-то никчемная бегунья с 33-м результатом.