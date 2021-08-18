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Первый белорусский беспилотный микроавтобус может появиться уже в 2022 году

18.08.2021 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАЗ планирует выпустить первый белорусский беспилотник в 2022 году, сообщил главный конструктор – начальник управления главного конструктора автоматизированных систем, телематики и мехатроники МАЗ Андрей Савчиц.

"Стремимся сокращать издержки на разработку, поэтому для базы будем использовать самый маленький автобус – микроавтобус", - добавил Савчиц. Его цитирует smartpress.by

Он отметил, что на первом этапе у беспилотника будет не полная степень автоматизации, "потому что нужно машину научит ездить". "Вначале это будет разъезд с водителем. Должен быть пилот, который научит машину самостоятельно ездить", - сказал конструктор.

Он отметил, что сейчас решается вопрос по организации какого-то участка дорог в Беларуси, на котором будет допускаться эксплуатация беспилотного транспорта.

При этом, по его словам, речь идет не только о городских перевозках, но и о международных.
 
 
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МАЗ планирует выпустить первый белорусский беспилотник в 2022 году, сообщил главный конструктор – начальник управления главного конструктора автоматизированных...
 
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