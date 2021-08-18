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Две легковушки столкнулись на пр.Победителей в Минске, одна опрокинулась

18.08.2021 19:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авто опрокинулось на проспекте Победителей в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась сегодня около 16.10. "По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной. При повороте налево вблизи дома №20 он не уступил дорогу встречному автомобилю "Мерседес" и столкнулся с ним. От удара транспортные средства выбросило за пределы проезжей части, "Фольксваген" опрокинулся", - рассказали подробности в ГАИ.

Медицинская помощь понадобилась четверым пассажирам "Фольксвагена" и двоим пассажирам "Мерседеса".

Обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД столицы.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной. При повороте налево...
 
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