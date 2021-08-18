Источник материала: БT

Цены ниже - таможенные платежи меньше. А в итоге ущерб государству 350 тысяч рублей. Оперативной таможней возбуждено уголовное дело по факту ввоза косметики с занижением таможенной стоимости. Сообщается, что схема работала с 2018 по 2020 год. Стоимость продукции свыше 2,5 млн рублей. Так из ЕС минская фирма получала косметику европейских брендов - краски, кремы, инъекционные препараты. В документах были указаны фиктивные данные о стоимости продукции - это подтвердила и проверка. Были получены оригинальные коммерческие документы. Выяснилось, что для таможенных целей в бумагах занижали стоимость товаров. Итог - экономия на таможенных платежах. Ущерб, который был причинен государству, уже возмещен в полном объеме. И, тем не менее, по данному факту возбудили уголовное дело.

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