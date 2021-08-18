Обзор чрезвычайных происшествий

Источник материала: БT

Повреждены кровли 32 жилых домов, 23 сельскохозяйственных зданий в Минской области

Сильные порывы ветра с дождем, последствия непогоды в Беларуси. Повреждены кровли 32 жилых домов, 23 сельскохозяйственных зданий в Минской области. В столичном районе дерево упало на пенсионера, он попал в больницу. В Витебском регионе ветер также снес десятки крыш. Зафиксированы 160 случаев падения деревьев, поврежден 21 автомобиль. По данным Витебскэнерго, наблюдались отключения электричества более чем в 500 населенных пунктах региона. В Новолукомле поваленным деревом придавило местную жительницу. Она госпитализирована. Работниками МЧС были организованы работы по уборке упавших деревьев с автомобильных дорог. В Минске были зафиксированы сильные осадки, местами от 10 мм до 20 мм, и сильный ветер. В результате непогоды произошло частичное подтопление проезжих частей и ограничено движение общественного транспорта.





В Малоритском районе горел зерносушильный комплекс: спасены 35 тонн зерна

ЧП произошло накануне утром. Спасателям поступило сообщение о пожаре на сельхозпредприятии возле деревни Мельники. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В результате огнем повреждены 3 тонны зерна и покрытие сушилки. Пострадавших нет. Причина устанавливается.





Неосторожность при курении привела к пожару и гибели в Толочинском районе

Накануне утром в службу спасения позвонила жительница деревни Загородье. По прибытии спасателей к месту вызова наблюдалось сильное задымление внутри частного дома. Входная дверь была открыта. Звонившая женщина сообщила, что внутри есть человек. Обследовав комнаты, спасатели увидели лежащего на кровати мужчину, он был в сознании. Взяв его под руки, вынесли из дома и передали медикам. Пострадавшего с диагнозом "Отравление угарным газом и ожоги 70 % тела" госпитализировали. Позже он скончался. В течение нескольких минут пожар ликвидировали. Основная версия ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.





В Рогачевском районе в свободное от службы время работник МЧС спас человека

Оказался в нужное время в нужном месте. В Рогачевском районе в свободное от службы время работник МЧС спас человека. Инцидент произошел в деревне Хатовня. Инспектор местного отделения спасателей Александр Зарубо вместе со своим другом проезжал по деревне, когда их остановили местные жители с просьбой о помощи. Неподалеку горел дом, а в нем находился хозяин. Инспектор вызвал коллег, а сам побежал к месту пожара. Уже на месте стал звать погорельца, а когда определил его место в доме, выбил окно и помог выбраться. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, а скорая помощь увезла пострадавшего.





В Хойникском районе в лесу потерялись двое мужчин - на помощь пришли спасатели

В 101 сообщение о пропавших поступило накануне днем. На поиски выехали 6 работников районного подразделения МЧС, а также сотрудники РОВД и работники лесхоза. Болотистая местность, густые заросли кустарника и темнота осложняли поиски. Спустя почти 8 часов с помощью громкоговорителей потерявшихся нашли. Работники МЧС осмотрели мужчин и передали родственникам.





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