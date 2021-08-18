Автоафериста, ранее промышлявшего в Беларуси, задержали в Санкт-Петербурге

Источник материала: БT

Три года лишения свободы в колонии строгого режима. Суд Костюковичского района признал местного жителя виновным в мошенничестве, совершенном повторно в крупном размере. Классическая схема: утром деньги - вечер товар. В данном случае речь идет о продаже автомобилей через онлайн-площадку. Когда находился покупатель, продавец просил предоплату за машину. Всего за несколько месяцев фигурант обманул 25 человек, ущерб 7 тысяч рублей.

Вся это произошло еще в 2018 году. Тогда в милицию стали поступать заявления от обманутых людей. Все рассказывали одну и ту же историю: хотели купить авто, перевели предоплату продавцу, и тот переставал выходить на связь. Чтобы задержать афериста, сыщикам пришлось постараться. Тот ведь, зная об ответственности, скрылся в Санкт-Петербурге. И кстати, и там он продолжал свои аферы.

Известно, что размер предоплаты был небольшим. От 100 до 600 рублей. Задержать обвиняемого правоохранителям Беларуси помогли их российские коллеги. Постарались полицейские Петербурга. Потом была депортация на родину, следствие и суд.

Обвиняемый обязан возместить потерпевшим причиненный им вред. Приговор суда уже вступил в законную силу.





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